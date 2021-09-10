Зайнутдинов может покинуть ЦСКА

Фото: инстаграм Бактиера Зайнутдинова/Автор неизвестен

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sports.kz.

По сведениям источника, футболист недоволен малым количеством игрового времени. Интерес к игроку проявляют "Ростов", а также польские и чешские клубы.

Зайнутдинов перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Ростова" за 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел за "армейцев" два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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