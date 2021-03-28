Зайнутдинов ответил на обвинения в симуляции травмы, чтобы не играть за Казахстан

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Защитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал критику одного из чиновников федерации футбола Казахстана, который заявил, что футболист симулировал травму, чтобы не играть в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Францией (0:2).

"Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм. Я всегда еду в сборную с большим желанием. Всевышний все расставит на места", — написал Зайнутдинов в своем Twitter.

На медицинском осмотре у игрока выявлено повреждение замыкательной и короткой приводящей мышц.

22-летний Зайнутдинов играет за сборную Казахстана с 2018 года, провел за нее 16 матчей и забил семь голов.

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