Зайнутдинов ответил на обвинения в симуляции травмы, чтобы не играть за Казахстан
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Защитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал критику одного из чиновников федерации футбола Казахстана, который заявил, что футболист симулировал травму, чтобы не играть в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Францией (0:2).
"Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм. Я всегда еду в сборную с большим желанием. Всевышний все расставит на места", — написал Зайнутдинов в своем Twitter.
На медицинском осмотре у игрока выявлено повреждение замыкательной и короткой приводящей мышц.
22-летний Зайнутдинов играет за сборную Казахстана с 2018 года, провел за нее 16 матчей и забил семь голов.
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