Зайнутдинова нашли в Казахстане

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Зайнутдинова нашли в Казахстане

Фото инстаграм Бактиера Зайнутдинова

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, заявил, что его клиент вышел на связь.

Напомним, что игрок армейцев пропал в Казахстане, где на этой неделе вспыхнули массовые протесты.

"Зайнутдинов уже на связи, сегодня я смог с ним поговорить, так что всё в порядке. Да, он находится в Казахстане, но беспокоиться не о чем, всё хорошо", - сказал агент.

В текущем сезоне 23-летний Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 16 матчей и забил 3 гола.

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