"Здесь и Пеле бы не заиграл": Романцев раскритиковал легионеров "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник московского "Спартака" Олег Романцев поделился мнением об отношении к делу со стороны нескольких легионеров "красно-белых".

"То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить ещё и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин? В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям всё равно, кто их тренер и чего он от них хочет. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.

Вот встрепенулись и обыграли "Уфу". Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвёртую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да ещё на своём поле. Вот так "Спартак" постепенно превращается в безликого, рядового середняка. И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями", - сказал Романцев.

В РПЛ "Спартак" идёт на восьмом месте в таблице по итогам 9 туров. В Лиге Европы команда стартовала с домашнего поражения от "Легии" (0:1).

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