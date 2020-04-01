ZDF: УЕФА определился с датами возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновить проведение еврокубков в июле, сообщает журналист ZDF Маркус Харм в своем Twitter.
По данным источника, матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть доиграны с июля по августа. В данный момент оба турнира приостановлены из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
Напомним, что в Лиге Чемпионов определились четыре четвертьфиналиста и не сыграны еще четыре ответных матча 1/4 финала. В Лиге Европы сыграны несколько первых матчей 1/8 финала.
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