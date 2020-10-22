"Здорово вернуться в игру". Миранчук - о матче "Аталанты" в Лиге Чемпионов

Хавбек Алексей Миранчук высказался по поводу своего дебютного матча с "Аталантой" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, 25-летний футболист перешел в "Аталанту" в сентябре этого года, но из-за травмы долгое время не мог дебютировать за новый клуб. Вчера, в матче Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" (4:0) футболист впервые вышел на поле в футболке итальянского клуба и забил свой первых гол.

"Здорово вернуться в игру. Спасибо всем за поддержку. Продолжаем работать", - написал Миранчук в инстаграме.

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