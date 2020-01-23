"Здравый смысл должен восторжествовать": владелец "Сочи" сделал новое заявление об аренде Кокорина

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг выразил надежду, что форвард "Зенита" Александр Кокорин передумает и присоединится к его команде на правах аренды.

По мнению бизнесмена, переход 28-летнего футболиста в сочинский клуб пойдёт на пользу в том числе его карьере.

"Мы обсуждали это до объявления об аренде, разговаривали сначала с клубом, а потом с ним. Он был в курсе еще до всех публикаций. Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как все будет происходить. Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что всё завершится положительным исходом", - сказал Ротенберг.

Напомним, что Кокорин продолжает тренироваться на сборе "Зенита" в Катаре. По словам его агента и отчима Кирилла Логинова, нападающий не намерен переходить в "Сочи".

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