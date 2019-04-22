Зе Луиш близок к возвращению в строй

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Зе Луиш близок к возвращению в строй

Нападающий "Спартака" Зе Луиш продолжает восстанавливаться после травмы.

Сообщается, что 28-летний футболист уже возобновил занятия с мячом и в ближайшее время должен вернуться в общую группу.

Напомним, что Зе Луиш получил повреждение в игре с "Ростовом" (1:2).

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел 30 матчей, в которых отметился 12 голами и 4 ассистами.

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