Зе Луиш близок к возвращению в строй
Нападающий "Спартака" Зе Луиш продолжает восстанавливаться после травмы.
Сообщается, что 28-летний футболист уже возобновил занятия с мячом и в ближайшее время должен вернуться в общую группу.
Зе Луиш на тренировке pic.twitter.com/b1AMIWHkse— СЭ Спартак (@spartak_se) 22 апреля 2019 г.
Напомним, что Зе Луиш получил повреждение в игре с "Ростовом" (1:2).
В нынешнем сезоне Зе Луиш провел 30 матчей, в которых отметился 12 голами и 4 ассистами.
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