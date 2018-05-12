Зе Луиш готов сыграть с "Динамо"

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Зе Луиш готов сыграть с "Динамо"

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш готов вернуться на поле, сообщают российские СМИ.

Таким образом, 27-летний футболист сможет сыграть с "Динамо" в матче 30-го тура РФПЛ, который состоится в воскресенье в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что Зе Луиш пробыл в лазарете около двух недель и пропустил поединок с "Ростовом".

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