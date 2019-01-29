Зе Луиш готов уйти из "Спартака"

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Зе Луиш готов уйти из "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш готов сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

28-летний футболист не прочь перейти в "Галатасарай", который предлагает ему более высокую зарплату - 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Отметим, что "красно-белые" платят форварду 2 миллиона евро за сезон.

Напомним, что "Галатасарай" готов заплатить за Зе Луиша 7,5 миллионов евро, а "Спартак" требует за него не менее 10 миллионов.

Уроженец Кабо-Верде выступает за "народную команду" с июля 2015 года, сыграл 97 матчей, забил 32 гола и сделал 22 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.

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