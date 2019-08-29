Зе Луиш хочет еще раз сыграть за "Спартак" против ЦСКА

Кабовердийский нападающий "Порту" Зе Луиш, который ранее выступал за "Спартак", заявил, что он хотел бы вновь сыграть за "красно-белых" в московском дерби против ЦСКА.

"Все четыре года в "Спартаке" были классные. Я уже скучаю по тем временам, атмосфере на стадионе, особенно во время дерби. Конечно, я посмотрел матч с ЦСКА. Полный стадион, сумасшедшая поддержка. Даже по телевизору я смог прочувствовать эту атмосферу, снова представил себя на поле. С удовольствием сыграл бы в дерби еще раз. Такие матчи всегда были крайне эмоциональные", - сказал Зе Луиш в интервью пресс-службе российского клуба.

Напомним, что 28-летний Зе Луиш перешел в "Порту" из "Спартак" нынешним летом за 8,5 миллионов евро. Форвард подписал с португальским клубом контракт, который будет действовать до лета 2022 года.

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