Зе Луиш и Джано не помогут "Спартаку" в матче с "Марибором"

В своем стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов против словенского "Марибора" московский "Спартак" не сможет рассчитывать на полузащитника Джано Ананидзе и форварда Зе Луиша, которые продолжают восстанавливаться от травм.

Всего же, как информирует чемпионат.com, на завтрашний матч отправится 20 футболистов "красно-белых": Артем Ребров, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша и Луис Адриано.

Напомним, "Спартак" попытается купить Нойштедтера в январе. | soccernews.ru