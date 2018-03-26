Зе Луиш и Тимофеев вернулись к тренировкам в общей группе

Московский "Спартак" на своём официальном сайте сообщил, что полузащитник Артём Тимофеев и нападающий Зе Луиш вернулись к тренировкам в общей группе.

Напомним, что 24-летний хавбек в августе перенёс операцию по восстановлению крестообразной связки колена и с тех пор не играл, а 27-летний форвард находился в лазарете с февраля из-за болей, вызванных ущемлением одного из нервов пахового канала.

Теперь же и Тимофеев, и Зе Луиш готовятся вместе с командой к матчу против "Тосно", который состоится 31 марта.

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