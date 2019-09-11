Зе Луиш - лучший форвард чемпионата Португалии в августе

Теги портузе луиш

Зе Луиш - лучший форвард чемпионата Португалии в августе

Игрок "Порту" Зе Луиш признан лучшим нападающим португальского чемпионата по итогам августа.

За бывшего футболиста "Спартака" проголосовали 30,37 процентов респондентов. Он обогнал Мехди Тареми из "Риу Аве" (25,19%) и одноклубника Муссу Марегу (15,56%). 

Стоит отметить, что в других номинациях представители "драконов" также преуспели: Аугустин Марчесин стал лучшим вратарём месяца, а Алекс Теллес - лучшим защитником.

Зе Луиш в течение августа провёл за "Порту" 3 матча в чемпионате страны и забил 4 гола.

Не пропустите: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"

Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 4 10
2 Боавишта Боавишта 4 8
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 4 7
5 Порту Порту 3 6
6 Бенфика Бенфика 3 6
7 Рио Аве Рио Аве 3 6
8 Брага Брага 3 4
9 КД Тондела КД Тондела 3 4
10 Санта-Клара Санта-Клара 3 4
11 Маритиму Маритиму 4 4
12 Жил Висенте Жил Висенте 3 4
13 Портимоненсе Портимоненсе 4 4
14 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 4 3
15 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 2 2
16 Белененсиш Белененсиш 4 2
17 Витория Сетубал Витория Сетубал 3 2
18 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов