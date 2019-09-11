Зе Луиш - лучший форвард чемпионата Португалии в августе
Игрок "Порту" Зе Луиш признан лучшим нападающим португальского чемпионата по итогам августа.
За бывшего футболиста "Спартака" проголосовали 30,37 процентов респондентов. Он обогнал Мехди Тареми из "Риу Аве" (25,19%) и одноклубника Муссу Марегу (15,56%).
Стоит отметить, что в других номинациях представители "драконов" также преуспели: Аугустин Марчесин стал лучшим вратарём месяца, а Алекс Теллес - лучшим защитником.
Зе Луиш в течение августа провёл за "Порту" 3 матча в чемпионате страны и забил 4 гола.
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