Зе Луиш может остаться в "Спартаке"

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Зе Луиш может остаться в "Спартаке"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался о будущем в клубе нападающего Зе Луиша.

"На данный момент не исключаю, что Зе останется в клубе: они с Понсе способны дополнять друг друга. Тем не менее, уже говорил, что если нам поступит хорошее предложение по африканцу, то готовы его рассмотреть. На сегодня у "Спартака" есть вариант из "Порту", но он совсем нам не подходит.

Посмотрим, как пойдёт в дальнейшем. У нас нет цели продать Зе Луиша любой ценой. Сделаем это, только если получим деньги, которые нас устроят. На данный момент предложение "Порту", на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста", - сказал Цорн.

Ранее сообщалось, что "Порту" предлагает за Зе Луиша 7 миллионов евро, а "Спартак" требует за него 10-12 миллионов.

В минувшем сезоне 28-летний форвард сыграл за "красно-белых" 36 матчей, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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