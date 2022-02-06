Зе Луиш может перейти в "Арсенал"

Фото: инстаграм Зе Луиша\Автор неизвестен

Экс-форвард московского "Локомотива" Зе Луиш может перейти в один из клубов АПЛ.

Как сообщает TEAMtalk, лондонскому "Арсеналу", который искал нападающего в январское трансферное окно, предложили 31-летнего футболиста.

Ранее "Локо" расторг контракт с нападающим из Кабо-Верде, выплатив ему зарплату до конца нынешнего сезона.

В составе "железнодорожников" Зе Луиш сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол.

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