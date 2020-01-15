Зе Луиш может перейти в "Севилью"

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Зе Луиш может перейти в "Севилью"
Кабовердийский нападающий "Порту" Зе Луиш может стать игроком "Севильи", сообщает A Bola.

По сведениям издания, испанский клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа. Впрочем, подобное предложение не устраивает португальцев. Главным претендентом на форварда является "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Порту" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Напомним, что ранее кабовердиец выступал за московский "Спартак".

Не пропустите: Зе Луиш отправил соперника в нокаут в матче Кубка Португалии. | http://soccernews.ru
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