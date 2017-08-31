Зе Луиш может покинуть "Спартак" и перебраться в Ла Лигу

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш может покинуть свой клуб и перебраться в испанскую Ла Лигу.

Однако, как информирует Futbolistos, случиться это может уже в следующем сезоне. Так, "Депортиво" из Ла-Коруньи рассматривает вариант с приобретением 26-летнего нападающего "красно-белых" на случай, если ему не удастся подписать нападающего лондонского "Арсенала" Лукаса Переса.

Напомним, Педро Роша стал игроком "Спартака". | soccernews.ru