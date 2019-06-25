Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае
Будущее нападающего "Спартака" Зе Луиша остаётся неопределённым, сообщают российские СМИ.
28-летний футболист был близок к переходу в "Порту" за 10-12 миллионов евро, однако когда дело дошло до официальных переговоров, "драконы" снизили размер предложения до 7 миллионов.
В связи с этим "красно-белые" начали рассматривать вариант с продажей уроженца Кабо-Верде одному из китайских клубов, для которых требуемая сумма не станет проблемой.
При этом отмечается, что в "Спартаке" Зе Луиш точно не останется. Сам форвард не имеет мотивации выступать в России, а клуб уже купил Эсекьеля Понсе в качестве замены для него.
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