Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае

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Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае

Будущее нападающего "Спартака" Зе Луиша остаётся неопределённым, сообщают российские СМИ.

28-летний футболист был близок к переходу в "Порту" за 10-12 миллионов евро, однако когда дело дошло до официальных переговоров, "драконы" снизили размер предложения до 7 миллионов.

В связи с этим "красно-белые" начали рассматривать вариант с продажей уроженца Кабо-Верде одному из китайских клубов, для которых требуемая сумма не станет проблемой.

При этом отмечается, что в "Спартаке" Зе Луиш точно не останется. Сам форвард не имеет мотивации выступать в России, а клуб уже купил Эсекьеля Понсе в качестве замены для него.

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