Зе Луиш может пропустить около месяца

Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш сегодня перенес операцию на нерве пахового канала, который подвергался ущемлению.

Операция проведена методом лапароскопии. Форвард может приступить к тренировкам в общей группе в начале апреля.

В этом сезоне 27-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 16 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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