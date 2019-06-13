Зе Луиш намекнул на уход из "Спартака"
Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш намекнул на вероятный переход в "Порту".
"Отпуск закончился, сейчас готовлюсь к новой спортивной эпохе", - написал футболист в своем Instagam и закрыл комментарии к этому посту.
Ранее сообщалось, что "Порту" уже договорился с форвардом о личном контракт на четыре года. При этом португальский клуб предлагает за 28-летнего Зе Луиша восемь миллионов евро, а "Спартак" хочет получить за него 15 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20