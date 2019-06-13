Зе Луиш намекнул на уход из "Спартака"

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Зе Луиш намекнул на уход из "Спартака"
Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш намекнул на вероятный переход в "Порту".

"Отпуск закончился, сейчас готовлюсь к новой спортивной эпохе", - написал футболист в своем Instagam и закрыл комментарии к этому посту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acabou as férias, agora e preparar para nova época desportiva...

Публикация от Zeluis (@zeluis_9)

Ранее сообщалось, что "Порту" уже договорился с форвардом о личном контракт на четыре года. При этом португальский клуб предлагает за 28-летнего Зе Луиша восемь миллионов евро, а "Спартак" хочет получить за него 15 миллионов.

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