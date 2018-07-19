Зе Луиш назвал своего самого сложного оппонента из РФПЛ

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш назвал своего самого сложного оппонента из российской Премьер-Лиги.

"Кто самый неприятный защитник РФПЛ? Не помню как зовут - высокий темнокожий парень из "Анжи". Очень трудно было с ним бороться - здоровенный, сильный. Я не говорю, что он - лучший защитник лиги, но мне с ним было непросто", - цитирует 27-летнего нападающего "красно-белых" sport24.ru.

Отметим, что кабо-вердианский футболист в своем ответе высказался о Тома Фибеле.

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