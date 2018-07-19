Зе Луиш назвал своего самого сложного оппонента из РФПЛ

Теги зе луиштома фибель

Зе Луиш назвал своего самого сложного оппонента из РФПЛФорвард московского "Спартака" Зе Луиш назвал своего самого сложного оппонента из российской Премьер-Лиги.

"Кто самый неприятный защитник РФПЛ? Не помню как зовут - высокий темнокожий парень из "Анжи". Очень трудно было с ним бороться - здоровенный, сильный. Я не говорю, что он - лучший защитник лиги, но мне с ним было непросто", - цитирует 27-летнего нападающего "красно-белых" sport24.ru.

Отметим, что кабо-вердианский футболист в своем ответе высказался о Тома Фибеле.

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