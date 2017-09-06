Зе Луиш не поможет "Спартаку" в матчах с "Рубином", "Марибором" и "Тосно"

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Зе Луиш не поможет "Спартаку" в матчах с "Рубином", "Марибором" и "Тосно"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение мышц живота и он пропустит не менее двух недель.

Таким образом форвард не сыграет в матчах чемпионата России с "Рубином" и "Тосно", а также Лиги Чемпионов против "Марибора".

В этом сезоне 26-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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