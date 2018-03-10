Зе Луиш не сыграет с "СКА-Хабаровском"

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Зе Луиш не сыграет с "СКА-Хабаровском"

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш не поможет своей команде в матче 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 27-летний футболист пропустит ближайший поединок из-за ущемления одного из нервов пахового канала.

Напомним, что матч "Спартак" – "СКА-Хабаровск" состоится в воскресенье, 11 марта, в 19:00 по московскому времени.

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