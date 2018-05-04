Зе Луиш: "Никаких официальных предложений мне не поступало"

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Зе Луиш: "Никаких официальных предложений мне не поступало"Форвард московского "Спартака" Зе Луиш прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

"Все было на уровне разговоров. Никаких официальных предложений мне не поступало. А то, что раздувалось прессой… Очередные слухи. Мысль одна: должным образом отрабатывать контракт со "Спартаком". На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет", - цитирует 27-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, Зе Луиш оценил выступления "Спартака" в текущем сезоне. | soccernews.ru

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