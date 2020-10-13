Зе Луиш обратился к фанатам "Локомотива"

Новичок московского "Локомотива" Зе Луиш поделился эмоциями после возвращения в Россию.

"Приветствую болельщиков "Локомотива"! Я очень рад оказаться здесь, в "Локо". С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся", - сказал 29-летний футболист после приземления в столичном аэропорту.

Напомним, что "Локомотив" купил Зе Луиша неделю назад у "Порту" за 7 миллионов евро и заключил с ним контракт на три года.

С 2015 по 2019 год нападающий выступал за другой московский клуб - "Спартак".

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