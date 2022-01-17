Зе Луиш обвинил "Локомотив" в незаконном исключении из заявки

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Экс-форвард московского "Локомотива" Зе Луиш признался, что в сентябре прошлого года клуб отзаявил его, не уведомив заранее о таком решении.

"Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо – просто забрали моё право на работу. И это без моего разрешения. Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал. Набрался спокойствия, чтобы решить этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят. Они приняли это решение против моей воли. Можно даже сказать, против закона.

Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен. Клуб не знал, где я нахожусь, что я делаю. "Локо" вообще не беспокоился. Меня не спрашивали ни о чём. Сначала я был на связи с мексиканским специалистом, который пришёл в "Локомотив". Всё было хорошо. До восстановления в Нидерландах всё было шикарно, но потом все исчезли. Я мог уехать хоть в Кабо-Верде, хоть в Мексику, и никто бы не узнал. Невероятно. Со мной что-то подобное случилось впервые", - сказал 30-летний футболист.

Зе Луиш выступал за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

На прошлой неделе "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с нападающим, и он стал свободным агентом.

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