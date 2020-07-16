Зе Луиш оценил свой вклад в чемпионство "Порту"

Нападающий "Порту" Зе Луиш высказался о своей роли в победе "драконов" в чемпионате Португалии.

"Я хотел бы посвятить эту победу всем людям, которые потеряли своих родных в это трудное время... Это было тяжело для всех, я ценю поддержку одних и критику других, но в конце концов что действительно важно, так это титул и возможность радовать людей, а также осознание моего вклада в эту победу. Он оказался не таким, как я хотел, но жизнь - это взлёты и падения, я был с командой в хорошие и плохие моменты. Жизнь продолжается, и мы продолжаем наше путешествие. Спасибо за всё", - написал форвард в инстаграме.

Напомним, что Зе Луиш перешёл в "Порту" из московского "Спартака" летом 2019 года.

В активе футболиста 7 голов в 18 матчах Лиги Португезе.

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