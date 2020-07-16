Зе Луиш оценил свой вклад в чемпионство "Порту"
Нападающий "Порту" Зе Луиш высказался о своей роли в победе "драконов" в чемпионате Португалии.
"Я хотел бы посвятить эту победу всем людям, которые потеряли своих родных в это трудное время... Это было тяжело для всех, я ценю поддержку одних и критику других, но в конце концов что действительно важно, так это титул и возможность радовать людей, а также осознание моего вклада в эту победу. Он оказался не таким, как я хотел, но жизнь - это взлёты и падения, я был с командой в хорошие и плохие моменты. Жизнь продолжается, и мы продолжаем наше путешествие. Спасибо за всё", - написал форвард в инстаграме.
Напомним, что Зе Луиш перешёл в "Порту" из московского "Спартака" летом 2019 года.
В активе футболиста 7 голов в 18 матчах Лиги Португезе.
Не пропустите: Русская жена Зе Луиша исполнила зажигательный танец на берегу океана: видео. | http://soccernews.ru
главное
-
Журналист Скира раскрыл детали трансфера Гайча в ЦСКА
-
Неизвестны отрезали голову фигуре Дзюбы и помочились на неё
-
Постчемпионский синдром: "Ливерпуль" превзошел "Арсенал" по всем параметрам, но проиграл из-за ошибок двух лидеров обороны
-
"Локомотив" и "Ростов" поспорят за сербского защитника
-
Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА
Лента новостей
-
"Локомотив" сделал новое предложение по Лаксальту
-
Сульшер пожаловался на календарь в преддверии кубкового матча с "Челси"
-
Болельщики "Спартака" обратились к президенту РФС Дюкову из-за судейства
-
Журналист Скира раскрыл детали трансфера Гайча в ЦСКА
-
Йович может вернуться в Бундеслигу
-
"Манчестер Сити" презентовал новую форму
-
Алексей Миранчук провёл интересную аналогию со сравнениями Роналду и Месси
-
Неизвестны отрезали голову фигуре Дзюбы и помочились на неё
-
"Байер", несмотря на кризис, требует за Хаверца 100 миллионов евро
-
Постчемпионский синдром: "Ливерпуль" превзошел "Арсенал" по всем параметрам, но проиграл из-за ошибок двух лидеров обороны
-
"Локомотив" и "Ростов" поспорят за сербского защитника
-
Зе Луиш оценил свой вклад в чемпионство "Порту"
-
Жена Семака предложила Путину свои поправки в конституцию России
-
Алексей Миранчук рассказал о своём самом большом страхе
-
Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА
-
"Манчестер Сити" договорился с Торресом об условиях личного контракта
-
"Интер" огласил цену на Шкриньяра
-
ЦСКА снова лидирует в гонке за Гайчем
-
"Локомотив" готов обменять Миранчука на Лаксальта
-
Газизов сделал заявление о бюджете "Спартака" на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14