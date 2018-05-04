Зе Луиш оценил выступления "Спартака" в текущем сезоне

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Зе Луиш оценил выступления "Спартака" в текущем сезонеФорвард московского "Спартака" Зе Луиш оценил выступления своей команды в текущем сезоне.

"Сезон получился рваным. Мы стартовали в чемпионате плохо. Начало явно не удалось. Однако потом дела пошли в гору, в первенстве страны у нас была длительная серия без поражений. Она началась еще в августе и продолжилась весной. А спад случился только в последних матчах. Не могу сказать, чем он был вызван. Могу лишь заверить, что руки никто не опускает. Все будут биться до конца. Сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию", - цитирует 27-летнего нападающего "красно-белых" Rusfootball.info.

Напомним, внутри тренерского штаба "Спартака" произошел конфликт. | soccernews.ru

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