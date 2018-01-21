Зе Луиш отклонил два предложения из АПЛ и останется в "Спартаке"

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Зе Луиш отклонил два предложения из АПЛ и останется в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Зе Луиш отказался менять клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист отверг два предложения от английских клубов. 

Ранее сообщалось, что "Брайтон" готов заплатить за 26-летнего Зе Луиша 20 миллионов евро.

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