Зе Луиш отправил соперника в нокаут в матче Кубка Португалии
Нападающий "Порту" Зе Луиш нанёс серьёзную травму защитнику "Санта-Клары" Нене.
Во время матча Кубка Португалии экс-игрок "Спартака" пытался ударить по воротам, но попал не по мячу, а в голову соперника. Смотрите, как это было!
OMG!!! pic.twitter.com/PNeCdSij1p— (@HugoAlv32630063) December 19, 2019
Нене не смог продолжить игру. Его унесли на носилках. Состояние здоровья футболиста пока неизвестно.
В текущем сезоне Зе Луиш сыграл за "Порту" 19 матчей и забил 8 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|14
|39
|2
|Порту
|13
|32
|3
|ФК Фамаликао
|14
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|13
|23
|5
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|6
|Рио Аве
|14
|19
|7
|Витория Сетубал
|14
|19
|8
|КД Тондела
|13
|18
|9
|Брага
|14
|18
|10
|Боавишта
|14
|18
|11
|Морейренсе ФК
|14
|17
|12
|Жил Висенте
|14
|17
|13
|Маритиму
|14
|15
|14
|Белененсиш
|14
|15
|15
|Санта-Клара
|13
|14
|16
|Портимоненсе
|14
|12
|17
|Пасуш де Феррейра
|14
|11
|18
|Дешпортиво Авеш
|14
|6