Зе Луиш отправил соперника в нокаут в матче Кубка Португалии

Нападающий "Порту" Зе Луиш нанёс серьёзную травму защитнику "Санта-Клары" Нене.

Во время матча Кубка Португалии экс-игрок "Спартака" пытался ударить по воротам, но попал не по мячу, а в голову соперника. Смотрите, как это было!

Нене не смог продолжить игру. Его унесли на носилках. Состояние здоровья футболиста пока неизвестно.

В текущем сезоне Зе Луиш сыграл за "Порту" 19 матчей и забил 8 голов.

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