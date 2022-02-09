Зе Луиш перешел в клуб из Саудовской Аравии

Фото: инстаграм "Аль-Таавона"/Автор неизвестен

Пресс-служба саудовского "Аль-Таавона" на официальном сайте объявила о перехода кабовердского нападающего Зе Луиша.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался саудовцам бесплатно. Стороны заключили контракт до конца сезона.

31-летний Зе Луиш ранее выступал за "Жил Висенте", "Брагу", "Видеотон", "Спартак", "Порту" и "Локомотив". За сборную Кабо-Верде сыграл 19 матчей и забил три мяча. Чемпион России, чемпион Португалии, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка португальской лиги.

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