Зе Луиш поделился впечатлениями от возвращения в Россию

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Зе Луиш поделился впечатлениями от возвращения в Россию

Форвард "Порту" Зе Луиш рассказал о своих эмоциях от пребывания в России, где он четыре года выступал за "Спартак".

"Играть в Краснодаре всегда было эмоционально. Очень счастлив, потому что мы победили. Россия очень важна для меня. Приятно сюда вернуться. Самое важное - это стараться, чтобы пройти дальше", - сказал Зе Луиш.

"Порту" играл с "Краснодаром" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов и добыл минимальную победу.

Ответный матч между "быками" и "драконами" запланирован на 13 августа.

Не пропустите: "Краснодар" проиграл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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