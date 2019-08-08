Зе Луиш поделился впечатлениями от возвращения в Россию
Форвард "Порту" Зе Луиш рассказал о своих эмоциях от пребывания в России, где он четыре года выступал за "Спартак".
"Играть в Краснодаре всегда было эмоционально. Очень счастлив, потому что мы победили. Россия очень важна для меня. Приятно сюда вернуться. Самое важное - это стараться, чтобы пройти дальше", - сказал Зе Луиш.
"Порту" играл с "Краснодаром" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов и добыл минимальную победу.
Ответный матч между "быками" и "драконами" запланирован на 13 августа.
Не пропустите: "Краснодар" проиграл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|Локомотив Москва
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|5
|Рубин
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|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0