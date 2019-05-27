Зе Луиш показал, как проводит первый день отпуска

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Зе Луиш показал, как проводит первый день отпуска

Форвард "Спартака" Зе Луиш показал, как проводит первый день отпуска на дне рождении подруги.

На этом мероприятии футболист показал свои танцевальные возможности.

Напомним, вчера, 26 мая, подошел к концу сезон РПЛ. "Спартак" проиграл "Оренбургу" в выездном матче и занял 5 место в турнирной таблице. 

Зе Луиш участвовал в 25 матчах за "Спартак", отметившись 10 голами. Его контракт с красно-белыми действует до лета 2021 года. 

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Фенербахче".

Не пропустите: "Фенербахче" готов заплатить требуемую сумму за Зе Луиша| http://soccernews.ru
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