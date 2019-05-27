Форвард "Спартака" Зе Луиш показал, как проводит первый день отпуска на дне рождении подруги.

На этом мероприятии футболист показал свои танцевальные возможности.

Напомним, вчера, 26 мая, подошел к концу сезон РПЛ. "Спартак" проиграл "Оренбургу" в выездном матче и занял 5 место в турнирной таблице.

Зе Луиш участвовал в 25 матчах за "Спартак", отметившись 10 голами. Его контракт с красно-белыми действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Фенербахче".

Зе Луиш танцует, его девушка снимает. У них праздник pic.twitter.com/e4t7Kd62DP — СЭ Спартак (@spartak_se) 27 мая 2019 г.

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