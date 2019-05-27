Зе Луиш показал, как проводит первый день отпуска
Форвард "Спартака" Зе Луиш показал, как проводит первый день отпуска на дне рождении подруги.
На этом мероприятии футболист показал свои танцевальные возможности.
Напомним, вчера, 26 мая, подошел к концу сезон РПЛ. "Спартак" проиграл "Оренбургу" в выездном матче и занял 5 место в турнирной таблице.
Зе Луиш участвовал в 25 матчах за "Спартак", отметившись 10 голами. Его контракт с красно-белыми действует до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Фенербахче".
Зе Луиш танцует, его девушка снимает. У них праздник pic.twitter.com/e4t7Kd62DP— СЭ Спартак (@spartak_se) 27 мая 2019 г.
Не пропустите: "Фенербахче" готов заплатить требуемую сумму за Зе Луиша| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Челси" не планирует расставаться с Сарри
-
Чалов назвал самый яркий и самый неудачный момент сезона
-
Зе Луиш показал, как проводит первый день отпуска
-
"Астон Вилла" обыграла "Дерби" в финальном матче плей-офф Чемпионшипа
-
Семин прокомментировал уход Игоря Денисова из "Локомотива"
-
Денисов: "Наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой"
-
"Локомотив" объявил об уходе Денисова
-
Эмери: "УЕФА допустил ошибку, разрешив проводить финал Лиги Европы в Баку"
-
Тульский "Арсенал" подписал новый контракт с Игорем Черевченко
-
Манчини: "Де Росси посвятил всю карьеру "Роме", он все отдал клубу"
-
2
Рамос может перейти в китайский клуб
-
"Рубин" предложил Бердыеву сократить зарплату в 10 раз
-
"Майнц" подписал игрока "Баварии" Майера
-
Де Лигт: "У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса"
-
Глушаков будет участвовать в гала-матче в Миллерово
-
Агент Чалова: "К Федору есть устойчивый предметный интерес из Англии"
-
Черчесов: "Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар"
-
"Локомотив" отправится на сбор в Австрии 20 июня
-
Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Фенербахче"
-
Гендиректор "Ахмата" подвел итоги завершившегося сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20