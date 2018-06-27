Зе Луиш принес победу "Спартаку" в товарищеском матче
"Спартак" продолжает подготовку к новому сезону и в товарищеском матче добился победы над клубом "Строгино".
Победу "красно-белым" принесли голы Зе Луиша и Александра Ломовицкого.
"Спартак" (Москва) - "Строгино" (Москва) - 2:1 (0:0)
Голы: Зе Луиш, 50 - 1:0, Ломовицкий, 73 - 2:0, Марков, 87 - 2:1.
"Спартак": Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Петкович (Лихачёв, 46), Жиго (Мамин, 46), Мельгарехо (Комбаров, 46), Фернандо (Ерёменко, 46), Глушаков (Полубояринов ,46), З. Бакаев (Нимели, 46; Руденко, 83), Ханни (Ломовицкий, 46), Пантелеев (Игнатов, 46), Педро Роша (Зе Луиш,46).
Ранее "Спартак" в товарищеском матче был сильнее "Чертаново" (3:0).
Не пропустите: "Спартак" определился с соперниками по контрольным матчам на сборе в Австрии. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13