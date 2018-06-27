Зе Луиш принес победу "Спартаку" в товарищеском матче

"Спартак" продолжает подготовку к новому сезону и в товарищеском матче добился победы над клубом "Строгино".

Победу "красно-белым" принесли голы Зе Луиша и Александра Ломовицкого.

"Спартак" (Москва) - "Строгино" (Москва) - 2:1 (0:0)

Голы: Зе Луиш, 50 - 1:0, Ломовицкий, 73 - 2:0, Марков, 87 - 2:1.

"Спартак": Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Петкович (Лихачёв, 46), Жиго (Мамин, 46), Мельгарехо (Комбаров, 46), Фернандо (Ерёменко, 46), Глушаков (Полубояринов ,46), З. Бакаев (Нимели, 46; Руденко, 83), Ханни (Ломовицкий, 46), Пантелеев (Игнатов, 46), Педро Роша (Зе Луиш,46).

Ранее "Спартак" в товарищеском матче был сильнее "Чертаново" (3:0).

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