Зе Луиш признан лучшим игроком "Локомотива" в ноябре

Болельщики столичного "Локомотива" выбрали нападающего Зе Луиша лучшим игроком по итогам ноября, информирует сайт "железнодорожников".

За 29-летнего футболиста отдали свои голоса 34,49% поклонников команды. За прошедший месяц форвард сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

Всего с момента перехода из "Порту" игрок успел провести за "красно-зеленых" 11 матчей.

Вторым стал хавбек Владислав Игнатьев (22,75%), третье место фанаты присудили вратарю Маринато Гильерме (18,2%).