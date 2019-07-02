Зе Луиш прокомментировал свой уход из "Спартака"

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Зе Луиш прокомментировал свой уход из "Спартака"

Кабовердийский нападающий Зе Луиш прокомментировал свой предстоящий переход из "Спартака" в "Порту".

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за "Спартак". Если что было не так - простите. Спасибо всем и удачи!" - приводит слова форварда официальный сайт московского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 28-летнего Зе Луиша составит 8,5 миллионов евро. Футболист уже согласовал с "Порту" условия четырехлетнего контракта. Зарплата игрока в составе "драконов" составит около 1,5 миллиона евро в год. В составе "Спартака" Зе Луиш становился чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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