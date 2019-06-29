Зе Луиш пропустил утреннюю тренировку "Спартака"

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Зе Луиш пропустил утреннюю тренировку "Спартака"

Форвард "Спартака" Зе Луиш пропустил сегодняшнюю тренировки красно-белых.

Пока футболист занимается по индивидуальной программе. В "Спартаке" заявляют, что это сделано для профилактики, поэтому участие футболиста в завтрашнем матче против ЦСКА.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 30 июня. Начало - в 19:00 (мск).

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