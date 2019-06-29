Зе Луиш пропустил утреннюю тренировку "Спартака"
Форвард "Спартака" Зе Луиш пропустил сегодняшнюю тренировки красно-белых.
Пока футболист занимается по индивидуальной программе. В "Спартаке" заявляют, что это сделано для профилактики, поэтому участие футболиста в завтрашнем матче против ЦСКА.
Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 30 июня. Начало - в 19:00 (мск).
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|30
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|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20