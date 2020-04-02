Зе Луиш провёл тренировку во дворе дома в условиях карантина

Форвард "Порту" Зе Луиш в инстаграме показал, как тренируется в домашних условиях.

Напомним, на данный момент все футболисты в мире занимаются дома по индивидуальным программам из-за пандемии коронавируса.

Футболист сделал планку, выполнил пробежку, упражнения с резинкой и другие действия.

Напомним, Зе Луиш выступал за "Спартак" до перехода в "Порту".

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