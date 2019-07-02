Зе Луиш расплакался, узнав об уходе из "Спартака"
Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш перейдет в "Порту", сообщают российские СМИ.
Футболист уже попрощался с командой и покинул расположение "красно-белых". Узнав о трансфере форвард не сдержал эмоций и расплакался. Сумма трансфера форварда составит 8,5 миллионов евро.
Зе на тренировке утром попрощался с командой и уехал. Удачи в «Порту» Бонифаций! pic.twitter.com/ieWwvbM3aW— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 2 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что 28-летний Зе Луиш согласовал с "Порту" условия четырехлетнего контракта. Зарплата игрока в составе "драконов" составит около 1,5 миллиона евро в год. В составе "Спартака" Зе Луиш становился чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
Не пропустите: Федун заявил, что в возвращении Промеса в "Спартак" не было смысла. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Жиго назвал цель "Спартака" в новом сезоне
-
"Динамо" объявило о переходе воспитанника "Зенита"
-
Два игрока "Зенита" перешли в "Сочи"
-
1
"Барселону" не устроило предложение "Баварии" по трансферу Дембеле
-
Жена Месси преподнесла форварду трогательный подарок
-
"Спартак" опубликовал ролик в честь Зе Луиша
-
Зе Луиш прокомментировал свой уход из "Спартака"
-
"Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по трансферу Зе Луиша
-
Зе Луиш расплакался, узнав об уходе из "Спартака"
-
Глава "Зенита" назвал причину ухода из команды Маркизио
-
Еще один украинский футболист перешел в российский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за Магуйара
-
Хабиб назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"
-
Вандерсон: "Сборная России? Почему бы и нет"
-
Агент Марио Фернандеса заявил, что футболист останется в ЦСКА
-
1
"Лацио" и "Валенсия" нацелились на игрока ЦСКА Чалова
-
Жардим: "Я хочу видеть новых игроков, чтобы создать конкурентоспособную команду"
-
Рабьо: "На мое решение перейти в "Ювентус" повлиял Буффон"
-
Маркизио: "Давай, "Зенит", вперед к победе, сегодня и всегда"
-
Экс-игрок "Спартака" Быстров раскритиковал Айртона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20