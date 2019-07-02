Зе Луиш расплакался, узнав об уходе из "Спартака"



Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш перейдет в "Порту", сообщают российские СМИ.

Футболист уже попрощался с командой и покинул расположение "красно-белых". Узнав о трансфере форвард не сдержал эмоций и расплакался. Сумма трансфера форварда составит 8,5 миллионов евро.

Зе на тренировке утром попрощался с командой и уехал. Удачи в «Порту» Бонифаций! pic.twitter.com/ieWwvbM3aW — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 2 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что 28-летний Зе Луиш согласовал с "Порту" условия четырехлетнего контракта. Зарплата игрока в составе "драконов" составит около 1,5 миллиона евро в год. В составе "Спартака" Зе Луиш становился чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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