Зе Луиш рассказал о лучшем воспоминании о "Спартаке"

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Зе Луиш рассказал о лучшем воспоминании о "Спартаке"

Нападающий "Порту" Зе Луиш рассказал о самом лучшем моменте в период выступления за "Спартак". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Самое яркое воспоминание.... это когда мы стали чемпионами. Когда я увидел, что фанаты побежали на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, футболисты, сделали счастливыми такое количество людей. Это нереально. Прекрасное чувство", - сказал Зе Луиш.

Зе Луиш играл в "Спартаке" с 2015 по 2019 год. Всего за клуб он сыграл 109 матчей, отметившись 35 голами.

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