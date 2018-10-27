Зе Луиш рассказал о появившихся трудностях после перехода в "Спартак"

Форвард "Спартака" Зе Луиш поведал о первом годе работы в московском клубе.

Так, в интервью для O Jogo, футболист рассказал, что испытывал проблемы с языком, холодом и культурой. Зе Луиш рыдал почти каждый день и собирался покинуть Россию, однако он смог преодолеть трудности, что сделало его более психологически устойчивым.

Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. В этом сезоне на счету игрока 8 голов и один ассист в 16 играх.

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