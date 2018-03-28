Зе Луиш рассказал о своем изучении русского языка

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Зе Луиш рассказал о своем изучении русского языка
Кабовердианский нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал, что ему очень тяжело дается изучение русского языка.

Футболист опубликовал фотографию, на которой изображены тетрадь и монитор с заданиями. Фото подписано: "Невероятно сложно учить русский".

Фото: Зе Луиш не справляется с русским языком.

В этом сезоне 27-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 16 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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