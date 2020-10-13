Зе Луиш рассказал, почему он решил перейти в "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" и сборной Кабо-Верде Зе Луиш прокомментировал свое решение перейти в московский "Локомотив".

"Я пришел в "Локомотив", чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя.

Уже сыграли десять игр в чемпионате, правильно? Осталось еще 20 плюс Кубок и Лига чемпионов. Очень хочу забить больше 15 голов во всех соревнованиях", - приводит слова Зе Луиша пресс-служба "железнодорожников".

Напомним, что "Локомотив" купил 29-летнего Зе Луиша у "Порту" за семь миллионов евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2023 года.

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