Зе Луиш разыграл свою жену. Она осталась недовольна

Форвард "Порту" Зе Луиш, который ранее выступал в московском "Спартаке", подшутил над женой Алесей.



Футболист опубликовал в инстаграме ряд сторис, на которых он взял стакан с водой и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. После этого он попросил супругу подержать швабру, а сам отошел.



Девушка сначала не поняла, в чем дело и спросила: "Зая, что ты делаешь?" Осознав, что ее разыграли, Алеся улыбнулась, но потом рассердилась: "Ну что, зай? (Капец)".

Ранее хавбек "Атлетико" Маркос Льоренте и защитник "Реала" Ашраф Хакими таким же образом разыграли своих спутниц.

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