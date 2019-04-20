Зе Луиш рискует пропустить матч с "Енисеем"

Теги зе луишспартак москваенисей красноярсктравмы

Зе Луиш рискует пропустить матч с "Енисеем"

Участие нападающего "Спартака" Зе Луиша в матче 24-го тура чемпионата России против "Енисея" находится под вопросом.

Как сообщают российские СМИ, 28-летнего футболиста беспокоит повреждение. Из-за этого он пропустил сегодняшнюю открытую тренировку "красно-белых".

Матч "Спартак" - "Енисей" состоится завтра, 21 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Зе Луиш в текущем сезоне забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 30 играх за "народную команду".

Не пропустите: Футболисты "Спартака" посадили деревья возле домашнего стадиона. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ

"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Рубин Рубин 23 30
11 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
12 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
13 Урал Урал 23 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов