Зе Луиш рискует пропустить матч с "Енисеем"

Участие нападающего "Спартака" Зе Луиша в матче 24-го тура чемпионата России против "Енисея" находится под вопросом.

Как сообщают российские СМИ, 28-летнего футболиста беспокоит повреждение. Из-за этого он пропустил сегодняшнюю открытую тренировку "красно-белых".

Матч "Спартак" - "Енисей" состоится завтра, 21 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Зе Луиш в текущем сезоне забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 30 играх за "народную команду".

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