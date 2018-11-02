Зе Луиш рискует пропустить матч с "Рейнджерс"

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш рискует пропустить матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс".

Как сообщают российские СМИ, 27-летний футболист до сих пор восстанавливается после травмы бедра, полученной в предыдущем поединке с шотландской командой. Велика вероятность, что он не успеет залечить повреждение в ближайшую неделю.

Напомним, что матч "Спартак" - "Рейнджерс" состоится 8 ноября в 20:55 по московскому времени.

Зе Луиш в этом сезоне сыграл за "красно-белых" 16 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

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