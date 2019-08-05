Зе Луиш с "Порту" вылетел в Краснодар на матч Лиги чемпионов
"Порту" отправился в Краснодар на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.
По данным источника, на матч также отправился бывший игрок "Спартака" Зе Луиш.
Встреча "Порту" - "Краснодар" состоится 7 августа. Начало - в 20:00 (мск). Ответный матч состоится 13 августа в Порутгалии.
Напомним, футболист перешел в "Порту" этим летом.
А еще: Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары | http://soccernews.ru
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