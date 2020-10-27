Зе Луиш, Смолов и Нойер - в старте на матч "Локомотива" с "Баварией" в Лиге Чемпионов
Тренерские штабы "Локомотива" и "Баварии" огласили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Встреча команд состоится сегодня, 27 октября. Начало - в 20:55 (мск).
"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Игнатьев, Магкеев, Миранчук, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.
"Бавария": Нойер, Эрнандес, Алаба, Зюле, Павар, Горецка, Киммих, Коман, Толиссо, Мюллер, Левандовски.
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|6
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|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4