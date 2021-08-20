Зе Луиш травмировался на тренировке "Локомотива"
Фото твиттер "Локомотива"
Московский "Локомотив" теряет нападающего Зе Луиша, сообщает пресс-служба клуба.
30-летний футболист получил травму на сегодняшней тренировке "железнодорожников".
СМИ пишут, что у форварда подозрение на надрыв задней поверхности бедра. Если диагноз подтвердится, то он пропустит 1,5-2 месяца.
В стартовавшем сезоне Зе Луиш сыграл 3 матча за "Локомотив", результативными действиями не отличался.
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